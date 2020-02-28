Грета Тунберг примет участие в заседании Еврокомиссии по климату

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла приглашение участвовать в заседании Совета по окружающей среде Еврокомиссии, которое пройдет 4 марта в Брюсселе, сообщил представитель ЕК.
"Грету Тунберг пригласили на заседание Европейской комиссии по климату 4 марта в Брюсселе, она приняла приглашение", - сказал представитель Еврокомиссии.
Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. В декабре 2019 года активистка стала "Человеком года" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.
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