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Обязательное медицинское страхование
2020-02-28T16:09+0300
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ФОМС: страховые представители доступны всем застрахованным по ОМС
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РИА Новости

ФОМС: страховые представители доступны всем застрахованным по ОМС

16:09 28.02.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Любой застрахованный по ОМС может бесплатно пользоваться услугами страховых представителей, которые с 2016 года работают во всех страховых медицинских организациях (СМО), напоминают в ФОМС.
Как свидетельствуют результаты социсследования, проведенного по инициативе ФОМС в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков, граждане России все чаще обращаются за защитой своих прав в страховые медицинские организации, где на сегодняшний день работают уже более 14 тысяч страховых представителей.
Наиболее частые причины обращений к страховым представителям – проблемы и конфликты, возникающие во время лечения (38,1%). Каждый четвертый пациент пошел в свою СМО за консультацией в части организации медпомощи (27,4%), а каждый пятый – за справочной информацией (22%).
Основная цель страховых представителей – обеспечить права застрахованных по ОМС граждан для бесплатного получения доступной и качественной медицинской помощи по программе государственных гарантий. Они обеспечивают сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи, включая такой важный этап, как прохождение профилактических мероприятий. О том, чем может помочь страховой представитель вашей страховой медицинской организации - в видеоматериале.
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Обязательное медицинское страхованиеРоссияОбщество
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