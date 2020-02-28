ФОМС: страховые представители доступны всем застрахованным по ОМС

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Любой застрахованный по Любой застрахованный по ОМС может бесплатно пользоваться услугами страховых представителей, которые с 2016 года работают во всех страховых медицинских организациях (СМО), напоминают в ФОМС.

Как свидетельствуют результаты социсследования, проведенного по инициативе ФОМС в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков, граждане России все чаще обращаются за защитой своих прав в страховые медицинские организации, где на сегодняшний день работают уже более 14 тысяч страховых представителей.

Наиболее частые причины обращений к страховым представителям – проблемы и конфликты, возникающие во время лечения (38,1%). Каждый четвертый пациент пошел в свою СМО за консультацией в части организации медпомощи (27,4%), а каждый пятый – за справочной информацией (22%).