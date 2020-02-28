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В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой
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РИА Новости

В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой

15:53 28.02.2020 (обновлено: 16:17 28.02.2020)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Рязани во время выступления певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка. Видео потасовки опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
По данным портала "Рязань. Инфо", инцидент произошел на концерте "Легенды 80-х и 90-х", куда артистку пригласили в качестве специального гостя.
Через несколько секунд после того, как Буланова начала исполнять песню, между двумя женщинами началась драка, к которой подключились и другие присутствующие.
Очевидцам удалось быстро разнять участников конфликта. Свое выступление певица из-за потасовки решила не прерывать.
Солист группы Алиса Константин Кинчев
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Татьяна БулановаРязаньПроисшествия
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