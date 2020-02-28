В Рязани произошла массовая драка во время выступления Булановой

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Рязани во время выступления певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка. Видео потасовки опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
По данным портала "Рязань. Инфо", инцидент произошел на концерте "Легенды 80-х и 90-х", куда артистку пригласили в качестве специального гостя.
Через несколько секунд после того, как Буланова начала исполнять песню, между двумя женщинами началась драка, к которой подключились и другие присутствующие.
Очевидцам удалось быстро разнять участников конфликта. Свое выступление певица из-за потасовки решила не прерывать.
21 октября 2019, 14:30Директор "Алисы" рассказал о массовой драке на концерте в Череповце