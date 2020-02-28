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СМИ: в Москве два иностранца заплатили за такси более 60 тысяч рублей
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РИА Новости

СМИ: в Москве два иностранца заплатили за такси более 60 тысяч рублей

15:49 28.02.2020 (обновлено: 16:58 28.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве двоим иностранцам пришлось заплатить таксистам за дорогу от аэропорта более 60 тысяч рублей. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратились 52-летний гражданин Нидерландов и 31-летний житель Франции.
Первого из них 27 февраля водитель Kia довез из Шереметьево до дома на Дербеневской улице за 31 800 рублей.
Второй мужчина в тот же день проделал аналогичный путь с таксистом на Toyota. Дорога обошлась ему в 32 231 рубль.
Сотрудник полиции
13 февраля, 14:14
В Челябинске таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут
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ТуризмНовости - ТуризмГУ МВД России по г. МосквеМоскваФранцияНидерландыШереметьево (аэропорт)Происшествия
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