"Интер РАО" намерена внести в Минэнерго новую стратегию развития

"В рамках стандартной процедуры рассмотрения долгосрочных программ развития федеральными органами исполнительной власти она вносится в министерство энергетики, они дальше идут с Росимуществом ... согласовывают. В настоящий момент она еще не внесена, но будет в ближайшее время внесена", - сказал Маслов в ходе телефонной конференции.