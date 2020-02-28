Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-28T15:48+0300
https://ria.ru/20200228/1565336443.html
"Интер РАО" намерена внести в Минэнерго новую стратегию развития
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/30/1555943044_0:84:3072:1812_1036x0_80_0_0_3f3271a2466964608b604c8069e71150.jpg
РИА Новости

"Интер РАО" намерена внести в Минэнерго новую стратегию развития

15:48 28.02.2020
110
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Интер РАО" планирует внести на рассмотрение в Минэнерго РФ новую стратегию развития компании в ближайшее время, сообщил член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций компании Алексей Маслов.
"В рамках стандартной процедуры рассмотрения долгосрочных программ развития федеральными органами исполнительной власти она вносится в министерство энергетики, они дальше идут с Росимуществом ... согласовывают. В настоящий момент она еще не внесена, но будет в ближайшее время внесена", - сказал Маслов в ходе телефонной конференции.
В настоящее время компания готовит обновленную среднесрочную стратегию развития, которую совет директоров планирует рассмотреть в мае 2020 года. Действующая стратегия была принята в 2014 году и действует до 2020 года с перспективой до 2025 года.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 31,9 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Вчера, 11:40Теплоснабжение
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2019 году выросла на 14,3%
100000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Прогулочная яхта на Москве-реке
Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: долгов по зарплате на стройках в рамках нацпроектов нет
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Польша хочет помочь Белоруссии получать нефть из США
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово
ЕС приветствовал отмену пошлин на сербские товары в Косово
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
"Совет рынка" принял поправки для отбора проектов модернизации ТЭС
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер
Австрия намерена реализовать в России 26 инвестпроектов
Космос
Ученые из Иркутска и Пекина изучат УНЧ-волны в космической плазме
Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова Чистая книга
В Поморье вручили премию имени Федора Абрамова "Чистая книга"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Волгодонске началось строительство моста
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала расширение требований к маркировке товаров
Томск
Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СФО стартовал в Томске
Строительство трубопровода Северный поток — 2
В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния