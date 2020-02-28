"Интер РАО" намерена внести в Минэнерго новую стратегию развития

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Интер РАО" планирует внести на рассмотрение в Минэнерго РФ новую стратегию развития компании в ближайшее время, сообщил член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций компании Алексей Маслов.
"В рамках стандартной процедуры рассмотрения долгосрочных программ развития федеральными органами исполнительной власти она вносится в министерство энергетики, они дальше идут с Росимуществом ... согласовывают. В настоящий момент она еще не внесена, но будет в ближайшее время внесена", - сказал Маслов в ходе телефонной конференции.
В настоящее время компания готовит обновленную среднесрочную стратегию развития, которую совет директоров планирует рассмотреть в мае 2020 года. Действующая стратегия была принята в 2014 году и действует до 2020 года с перспективой до 2025 года.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 31,9 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ.