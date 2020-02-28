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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T15:47+0300
https://ria.ru/20200228/1565336402.html
В Кремле надеются, что Турция примет все меры для безопасности россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

В Кремле надеются, что Турция примет все меры для безопасности россиян

15:47 28.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве надеются, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба. Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции", - сказал Песков.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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