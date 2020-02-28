В Кремле надеются, что Турция примет все меры для безопасности россиян

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве надеются, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба. Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции", - сказал Песков.