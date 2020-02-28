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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T17:03+0300
https://ria.ru/20200228/1565336345.html
Кремль: турецкие военные в Идлибе погибали вне наблюдательных постов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_0:159:3072:1887_1036x0_80_0_0_5f18ac8a5cf7de46b599750100aded0d.jpg
РИА Новости

Кремль: турецкие военные в Идлибе погибали вне наблюдательных постов

15:46 28.02.2020 (обновлено: 17:03 28.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турецкие военные в Идлибе погибали исключительно вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания членов Совбеза.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.
"В ходе обсуждения участниками совещания было отмечено, что по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущение их террористической активности, и предупреждение агрессивных действий в отношении российских военных объектов. Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - отметил Песков.
По его словам, как подчеркнули участники совещания, "в ходе наступательных операций сирийской армии против террористических бандформирований российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на упомянутых наблюдательных постах".
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"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - сказал Песков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Президент Турции Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСовет Безопасности РФДмитрий ПесковТурцияСирияРоссия
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