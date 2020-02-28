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Теплоснабжение
2020-02-28T15:44+0300
https://ria.ru/20200228/1565336250.html
"Совет рынка" принял поправки для отбора проектов модернизации ТЭС
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РИА Новости

"Совет рынка" принял поправки для отбора проектов модернизации ТЭС

15:44 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наблюдательный совет "НП Совет рынка" принял изменения в регламенты рынка, которые предполагают отбор всех проектов в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) по общему конкурсу, то есть, без отдельной квоты правкомиссии, сообщила пресс-служба ассоциации.
В РФ в 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Ранее в рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходили 85% от годового объема, 15% формировала в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.
"Изменения в регламенты направлены на ... изменение порядка проведения КОММод, предполагающего исключение этапа отбора проектов модернизации на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и проведение "Системным оператором" отбора проектов в рамках 100% установленной на год отбора квоты мощности", - говорится в сообщении.
"Совет рынка" отмечает, что изменения вступят в силу после вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ.
Ранее замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич говорил, что отбор в рамках квоты правкомиссии предлагается проводить по принципам, по которым отбирались проекты на общем конкурсе.
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ТеплоснабжениеСовет рынка (НП)Россия
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