"Совет рынка" принял поправки для отбора проектов модернизации ТЭС

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наблюдательный совет " Наблюдательный совет " НП Совет рынка " принял изменения в регламенты рынка, которые предполагают отбор всех проектов в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) по общему конкурсу, то есть, без отдельной квоты правкомиссии, сообщила пресс-служба ассоциации.

В РФ в 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Ранее в рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходили 85% от годового объема, 15% формировала в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.

"Изменения в регламенты направлены на ... изменение порядка проведения КОММод, предполагающего исключение этапа отбора проектов модернизации на правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и проведение "Системным оператором" отбора проектов в рамках 100% установленной на год отбора квоты мощности", - говорится в сообщении.

"Совет рынка" отмечает, что изменения вступят в силу после вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ.