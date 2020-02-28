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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T15:44+0300
https://ria.ru/20200228/1565336122.html
В Кремле сообщили об иностранных наемниках среди террористов в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565311424_0:274:3154:2048_1036x0_80_0_0_5a1a47bcf4a453a8fe4ea425b3bb9dfa.jpg
РИА Новости

В Кремле сообщили об иностранных наемниках среди террористов в Идлибе

15:43 28.02.2020 (обновлено: 15:44 28.02.2020)
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© REUTERS / Umit BektasСирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
© REUTERS / Umit Bektas
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В рядах воюющих в Идлибе террористов есть множество иностранных наемников, в том числе выходцев из стран бывшего СССР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.
"Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - сказал Песков журналистам.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
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