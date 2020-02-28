В Кремле сообщили об иностранных наемниках среди террористов в Идлибе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В рядах воюющих в Идлибе террористов есть множество иностранных наемников, в том числе выходцев из стран бывшего СССР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.
"Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - сказал Песков журналистам.
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