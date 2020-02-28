Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T15:40+0300
https://ria.ru/20200228/1565335995.html
Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565246209_0:0:2987:1681_1036x0_80_0_0_7fb98e929cd83e492e105e120b356e83.jpg
РИА Новости

Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу

15:40 28.02.2020
3153
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Члены Совбеза РФ на оперативном совещании проинформировали президента РФ Владимира Путина, что в Анкаре находится российская группа, ведущая переговоры с Турцией по деэскалации в Идлибе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Постоянные члены Совета безопасности проинформировали о том, что в Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 13:47Обострение ситуации в Идлибе
Лавров оценил вероятность вмешательства НАТО в ситуацию в Идлибе
3061103
Обсудить 1
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия приняла меры безопасности на сирийско-турецкой границе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности турецких военных в САР
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
На Украине оценили шансы России захватить Одессу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил вероятность вмешательства НАТО в ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудит ситуацию в Идлибе с Трампом, Меркель и Макроном
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
В Кремле сообщили об иностранных наемниках среди террористов в Идлибе
Молоток в зале судебных заседаний
В Марий Эл осудили девушек-подростков, зарезавших мужчину
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Кремль: турецкие военные в Идлибе погибали вне наблюдательных постов
Строительство трубопровода Северный поток — 2
В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Эксперт: авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты в Италию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния