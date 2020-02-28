Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Члены Совбеза РФ на оперативном совещании проинформировали президента РФ Владимира Путина, что в Анкаре находится российская группа, ведущая переговоры с Турцией по деэскалации в Идлибе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Постоянные члены Совета безопасности проинформировали о том, что в Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе", - сказал Песков журналистам.