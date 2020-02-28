Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T20:23+0300
https://ria.ru/20200228/1565335595.html
На Украине оценили шансы России захватить Одессу
https://cdn25.img.ria.ru/images/155625/53/1556255349_0:125:3281:1971_1036x0_80_0_0_9bd174113f16306f3e85e4e205ad8a45.jpg
РИА Новости

На Украине оценили шансы России захватить Одессу

15:36 28.02.2020 (обновлено: 20:23 28.02.2020)
40839
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в морском порту Одессы
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" в морском порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
По его мнению, российские десантники не возьмут Одессу.
"Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу", — цитирует слова Тарасова "Укринформ".
Тарасов считает, что Украине необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов.
При этом военный признал, что ВМС страны не смогут достичь паритета с российским флотом на море.
"Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли", — добавил он.
Военные корабли в бухте Севастополя
11 января, 16:14
В Киеве заявили, что Россия не имеет "надводного флота"
В настоящее время в украинском флоте из крупных кораблей боеспособным остается лишь фрегат "Гетман Сагайдачный", подводных лодок у Киева нет. Украина в качестве помощи получает списанные военные катера от западных стран, главным образом из США.
Ранее главком ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск Черноморского флота началось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Были возрождены и сформированы заново некоторые части и соединения, начался процесс модернизации флота.
Сейчас в его составе — дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская авиация. В прошлом году флот пополнили пять кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. В этом году запланирована поставка еще 16 кораблей и судов обеспечения.
Елена Зеркаль
20 ноября 2019, 12:38
Замглавы МИД Украины заявила о желании "вжарить Россию на деньги"
40731543420
Обсудить 54
Андрей ТарасовИгорь ВоронченкоВоенно-морские силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Одесса-мама сама, без бандерлогов, сделает правильный выбор.
28 февраля, 15:47
Владимир Белогорский
118542051204
Уже сделала, еще 2 мая, не пустив русский мир в свои ряды.
28 февраля, 15:50
АНАнна Никанорова
21853157111
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия приняла меры безопасности на сирийско-турецкой границе
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Обнародованы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения
Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
Виталий Ромас
В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"
Президент России Владимир Путин
Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу
Золотые слитки
РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния