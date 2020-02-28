На Украине оценили шансы России захватить Одессу

По его мнению, российские десантники не возьмут Одессу.

"Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу", — цитирует слова Тарасова " Укринформ ".

Тарасов считает, что Украине необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов.

При этом военный признал, что ВМС страны не смогут достичь паритета с российским флотом на море.

"Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли", — добавил он.

В настоящее время в украинском флоте из крупных кораблей боеспособным остается лишь фрегат "Гетман Сагайдачный", подводных лодок у Киева нет. Украина в качестве помощи получает списанные военные катера от западных стран, главным образом из США.

Обновление корабельного состава, авиации и техники береговых войск Черноморского флота началось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Были возрождены и сформированы заново некоторые части и соединения, начался процесс модернизации флота.