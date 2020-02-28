Крашенинников назвал сроки работы над поправками к Конституции

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил, что Госдума, после одобрения в третьем чтении законопроекта о поправке в конституцию, и Совет Федерации после обсуждения проекта могут завершить работу над ним в один день - 11 марта.
Он напомнил, что третье чтение законопроекта может состояться 11 марта.
"Посмотрим. Если Совет Федерации будет готов, мы можем прямо 11 марта и рассмотреть в Совете Федерации, потому что они рассматривают с точки зрения одобрения или неодобрения, ну а дальше все пойдет в регионы, и я надеюсь, что в ближайшее время регионы тоже все рассмотрят", - сказал он журналистам.
На уточнение журналистов, что можно понимать под "ближайшим временем", депутат добавил: "Пожалуйста, пусть они 12 марта и рассматривают".
Законопроект о поправке в конституцию не смогут принять без одобрения не менее чем двух третей депутатов нижней палаты парламента, не менее трех четвертых членов Совета Федерации и двух третей региональных парламентов. После одобрения в регионах поправку к конституции должен подписать президент. При этом, отмечал Крашенинников, поскольку проект состоит из двух частей - самой поправки и процедурной части по общероссийскому голосованию, в данном случае подписание президентом вводит в действие статью вторую, касающейся голосования.