Крашенинников назвал сроки работы над поправками к Конституции

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил, что Госдума, после одобрения в третьем чтении законопроекта о поправке в конституцию , и Совет Федерации после обсуждения проекта могут завершить работу над ним в один день - 11 марта.

Он напомнил, что третье чтение законопроекта может состояться 11 марта.

"Посмотрим. Если Совет Федерации будет готов, мы можем прямо 11 марта и рассмотреть в Совете Федерации, потому что они рассматривают с точки зрения одобрения или неодобрения, ну а дальше все пойдет в регионы, и я надеюсь, что в ближайшее время регионы тоже все рассмотрят", - сказал он журналистам.

На уточнение журналистов, что можно понимать под "ближайшим временем", депутат добавил: "Пожалуйста, пусть они 12 марта и рассматривают".