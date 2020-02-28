Эксперт: авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты в Италию

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты, приобретенные по невозвратным тарифам, если полеты в пункт назначения не отменены, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Если полеты не отменены, то авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты, приобретенные по невозвратным тарифам", - сказал Пантелеев.
"В то же время, крупные авиакомпании предпочитают в таких случаях идти навстречу своим клиентам и без штрафов возвращают средства за билеты. Туристическое компании, опять же не все, в подобных ситуациях предлагают поменять пункт назначения, чтобы удержать клиента", - добавил он.
Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") в пятницу сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом в Италии разрешает пассажирам рейса между Москвой и Миланом вернуть билеты.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что российские самостоятельные туристы, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям в Италии, Южной Корее и Иране, имеют право обратиться за возвратом денежных средств к исполнителям.
В четверг вечером глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число жертв коронавируса в Италии выросло на три человека до 17, случаев заражения - до 650, из них 403 в Ломбардии. Ранее Боррелли, который 31 января был назначен правительством комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, сообщал, что по состоянию на утро четверга число умерших от коронавируса в Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса