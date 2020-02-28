В день рождения Гарик Харламов рассказал, что думает о своем возрасте

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал, что думает о своем возрасте. Сегодня резиденту Comedy Club исполнилось 39 лет.
"Именно столько на меня упало сегодня лет. Выглядит страшно, звучит много, но по сути еще в тридцатке! Едем дальше!" — написал он.
Шоумена сразу стали подбадривать в комментариях коллеги, друзья и пользователи.
"Гарик, с днем рождения. Теперь ты Гарри Олдман", — пошутил Михаил Галустян.
"Будь счастлив и здоров", — прокомментировала Ольга Бузова.
"Гарик! Люблю тебя, мой друг. И желаю тебе крепкого здоровья", — присоединился к поздравлениям Артур Пирожков.
"Да молод еще! В 42 — 47 первый кайф от жизни, а после одни наслаждения", — успокоил шоумена актер Олег Тактаров.
Не удержался от поздравлений и юморист Евгений Петросян: "Вы уже подходите к зрелому возрасту (не случайно 40 лет не празднуется, потому что это уже серьезная дата), а пока еще молодость. Желаю вам сохранить эту молодость, у которой уже есть опыт и мастерство, как можно, дольше. Удачи, здоровья и любовь зрителей! С днем рождения!"
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