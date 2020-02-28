В день рождения Гарик Харламов рассказал, что думает о своем возрасте

"Именно столько на меня упало сегодня лет. Выглядит страшно, звучит много, но по сути еще в тридцатке! Едем дальше!" — написал он.

Не удержался от поздравлений и юморист Евгений Петросян: "Вы уже подходите к зрелому возрасту (не случайно 40 лет не празднуется, потому что это уже серьезная дата), а пока еще молодость. Желаю вам сохранить эту молодость, у которой уже есть опыт и мастерство, как можно, дольше. Удачи, здоровья и любовь зрителей! С днем рождения!"