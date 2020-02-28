В Марий Эл осудили девушек-подростков, зарезавших мужчину

Следствием и судом установлено, что 22 мая 2019 года жительница одного из поселков Марий Эл, условно осужденная за угон автомобиля, узнала, что ее отца побил местный житель. После распития спиртного с подругой, приехавшей к ней в гости из Йошкар-Олы, они решили наказать мужчину. Купили в магазине два ножа, направились к дому обидчика, вызвали его на улицу и нанесли ему четыре удара ножами в грудь. Мужчина попытался убежать, но через несколько метров упал. Злоумышленницы нанесли ему еще четыре удара ножами в шею, лицо и бок. Он полученных повреждений он скончался на месте.