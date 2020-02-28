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В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
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РИА Новости

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

15:23 28.02.2020 (обновлено: 19:59 28.02.2020)
325813
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей.

"Общее количество автомобилей по категориям составило: от трех до пяти миллионов рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от пяти до десяти миллионов — 484 штуки (+38); от десяти до 15 миллионов — 100 штук (+3); свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (+9 )", — говорится в сообщении ведомства.

Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.
Так, владельцы машин за три-пять миллионов рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же авто возрастом от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года — 1,1.
Для машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене десять-пятнадцать миллионов рублей и возрастом десять-двадцать лет — в тройном.
Помимо указанных, в перечень также входят бренды Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini.
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822153452147687
Обсудить 79
АвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Не знают , где деньги отжать.
28 февраля, 15:27
Ю.Юрий .
15190033112
С миллиона уже бы брали, что мелочиться, люди ведь в роскоши купаются.
28 февраля, 15:34
MMarakov1978
1831205148
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