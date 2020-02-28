Мишустин поручил выстроить системную работу по мониторингу нацпроектов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выстроить системную работу по мониторингу реализации национальных проектов, отметив, что нужны комплексные проверки, чтобы надзорные органы не дублировали друг друга.
"Прошу подумать над тем, чтобы выстроить эту работу на системной основе и проверять исполнение нацпроектов на местах комплексно, чтобы исключить дублирование друг друга, чтобы исполнителям не приходилось готовить одну и ту же документацию для различных контрольно-надзорных органов", - обратился Мишустин к участникам заседания президиума совета по нацпроектам, которое состоялось в пятницу.
Практика, по его словам, показывает, что комплексный подход значительно повышает эффективность таких проверок.
Он отметил, что контроль за выполнением нацпроектов ведут не только правоохранительные органы. Наиболее полная картина мониторинга в этой сфере есть у Федерального казначейства, Роструд следит за своевременной выплатой зарплат работникам организаций, которые задействованы на крупных инфраструктурных стройках, Росздравнадзор и Рособрнадзор со своей стороны мониторят качество и своевременность строительства школ, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры.