Мишустин поручил выстроить системную работу по мониторингу нацпроектов

"Прошу подумать над тем, чтобы выстроить эту работу на системной основе и проверять исполнение нацпроектов на местах комплексно, чтобы исключить дублирование друг друга, чтобы исполнителям не приходилось готовить одну и ту же документацию для различных контрольно-надзорных органов", - обратился Мишустин к участникам заседания президиума совета по нацпроектам, которое состоялось в пятницу.

Он отметил, что контроль за выполнением нацпроектов ведут не только правоохранительные органы. Наиболее полная картина мониторинга в этой сфере есть у Федерального казначейства, Роструд следит за своевременной выплатой зарплат работникам организаций, которые задействованы на крупных инфраструктурных стройках, Росздравнадзор и Рособрнадзор со своей стороны мониторят качество и своевременность строительства школ, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры.