Организаторы рассказали об убытках из-за отмены Женевского автосалона

"Финансовые последствия здесь, в Женеве, ложатся на кантон. Мы всегда ожидаем, что траты на две недели салона составят от 200 до 250 миллионов. Для нас, как организаторов, финансовое бремя также составляет пару миллионов. Мы пока не делали оценку, так как для нас это не было приоритетом, но мы проведем это в ближайшие дни", - сказал он.