Организаторы рассказали об убытках из-за отмены Женевского автосалона

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Стоимость финансовых потерь от отмены женевского автошоу из-за коронавируса составит как минимум 250 миллионов долларов, заявил на брифинге генеральный директор женевского автосалона Мэттью Риз.
"Финансовые последствия здесь, в Женеве, ложатся на кантон. Мы всегда ожидаем, что траты на две недели салона составят от 200 до 250 миллионов. Для нас, как организаторов, финансовое бремя также составляет пару миллионов. Мы пока не делали оценку, так как для нас это не было приоритетом, но мы проведем это в ближайшие дни", - сказал он.
Вчера, 12:52РИА НаукаКоронавирус: рукопожатие отменяется
Международный женевский автосалон должен был пройти с 5 по 15 марта, но в пятницу был отменен в связи со вспышкой нового коронавируса.
В пятницу утром, в ходе чрезвычайного заседания, посвященного развитию ситуации, Федеральный совет принял решение запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса