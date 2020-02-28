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В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак
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РИА Новости

В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак

15:12 28.02.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные псы
Бездомные псы
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Бездомные псы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Специально созданный оперативный межведомственный штаб по обращению с безнадзорными животными ввел локально режим ЧС в ряде районов Красноярска из-за сложной ситуации со стаями бродячих собак, сообщает мэрия.
Ранее правоохранители сообщали о фактах нападения собачьих стай на взрослых и детей в различных районах города. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. По факту их гибели СК возбудил дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных лиц администрации Кировского района.
Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время он арестован.
В состав штаба вошли представители городской администрации, муниципальных предприятий, министерства экологии края, правоохранительных и надзорных органов, депутаты горсовета, представители Общественной палаты и подрядных организаций, ведущие отлов безхозных животных.
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По данным мэрии, на сегодняшний день ситуация с бездомными животными является напряжённой во всех районах Красноярска. Количество особей, находящихся на улицах, не позволяет говорить об обеспечении безопасности горожан.
"По состоянию на 28 февраля, в службу 005 поступили 1 562 заявки от жителей на отлов. Это на четверть больше, чем за такой же период прошлого года. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации локально в ряде городских территорий, где ситуация требует усиленного контроля... Режим позволит усилить межведомственное взаимодействие целого ряда структур и проводить дополнительные мероприятия по отлову животных", - говорится в сообщении.
Режим введен в поселках Первомайский, Водников, Бугач, Таймыр, микрорайонах Черёмушки, Николаевка, Плодово-Ягодной станции, частей микрорайонов Зелёная Роща и Северный и Солнечный и некоторых других.
Также решением штаба руководителям районных администраций поручено создать оперативные группы по реагированию на поступающие от жителей обращения и патрулированию территорий в городе. Группы будут находить местоположение стай агрессивных животных. Подрядным организациям рекомендовано увеличить количество бригад по отлову животных.
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