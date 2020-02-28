В МИД Турции заявили о перемещении беженцев к западным границам страны

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Миграционная политика Турции остается неизменной, хотя ситуация с беженцами из Сирии на фоне обострения в Миграционная политика Турции остается неизменной, хотя ситуация с беженцами из Сирии на фоне обострения в Идлибе ухудшается, они начали двигаться к западным границам, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

"В связи с неблагоприятным развитием ситуации в сирийском Идлибе и резким увеличением числа беженцев, многократно возросла миграционная нагрузка на Турцию. Напряженная обстановка привела к массовым перемещениям потоков беженцев и вынужденных переселенцев внутри Турции по направлению к западным границам страны. Несмотря на значительное ухудшение ситуации с беженцами, Турция, которая уже приняла самое большое количество беженцев, продолжает придерживаться своих принципов миграционной политики", - заявил Аксой, заявление которого приводит МИД Турции.

По его словам, ситуация с беженцами будет продолжать накаляться.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в России "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.