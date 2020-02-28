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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T15:11+0300
https://ria.ru/20200228/1565332420.html
В МИД Турции заявили о перемещении беженцев к западным границам страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565330622_0:287:2952:1948_1036x0_80_0_0_424389b21b13c5d0d245c3f30c724431.jpg
РИА Новости

В МИД Турции заявили о перемещении беженцев к западным границам страны

15:11 28.02.2020
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© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Миграционная политика Турции остается неизменной, хотя ситуация с беженцами из Сирии на фоне обострения в Идлибе ухудшается, они начали двигаться к западным границам, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
"В связи с неблагоприятным развитием ситуации в сирийском Идлибе и резким увеличением числа беженцев, многократно возросла миграционная нагрузка на Турцию. Напряженная обстановка привела к массовым перемещениям потоков беженцев и вынужденных переселенцев внутри Турции по направлению к западным границам страны. Несмотря на значительное ухудшение ситуации с беженцами, Турция, которая уже приняла самое большое количество беженцев, продолжает придерживаться своих принципов миграционной политики", - заявил Аксой, заявление которого приводит МИД Турции.
По его словам, ситуация с беженцами будет продолжать накаляться.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в России "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииХами АксойВойна в СирииОмер ЧеликИдлиб (мухафаза)МИД ТурцииТурцияСирияВ мире
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