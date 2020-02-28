Следующий Женевский автосалон пройдет в марте 2021 года

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный автосалон в Женеве не будет проводиться в нынешнем году, следующее шоу пройдет с 4 по 14 марта 2021 года, заявил на брифинге генеральный директор Женевского автосалона Мэттью Риз.
"Совершенно точно нет. Поэтому шоу не отложено, а отменено на 2020 год. Потому что подобную организацию невозможно отложить на две недели или три месяца. Это настолько большая работа, вовлечено свыше 1000 человек. Так что вновь в этом году невозможно будет его организовать", - сказал он.
Следующее шоу пройдет в Женеве с 4 по 14 марта 2021 года.
По словам организаторов, они также не будут проводить прямую трансляцию презентации автомобиля года, или других новинок, так как для этого понадобится присутствие на месте свыше 1000 человек, что запрещено опубликованным в пятницу декретом правительства Швейцарии.
Международный женевский автосалон должен был пройти с 5 по 15 марта, но в пятницу был отменен в связи со вспышкой нового коронавирсуа.
В пятницу утром, в ходе чрезвычайного заседания, посвященного развитию ситуации, Федеральный совет принял решение запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.
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