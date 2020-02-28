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Следующий Женевский автосалон пройдет в марте 2021 года
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РИА Новости

Следующий Женевский автосалон пройдет в марте 2021 года

15:11 28.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСалон родстера Pagani Huayra на Международном Женевском автосалоне 2019
Салон родстера Pagani Huayra на Международном Женевском автосалоне 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Салон родстера Pagani Huayra на Международном Женевском автосалоне 2019. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный автосалон в Женеве не будет проводиться в нынешнем году, следующее шоу пройдет с 4 по 14 марта 2021 года, заявил на брифинге генеральный директор Женевского автосалона Мэттью Риз.
"Совершенно точно нет. Поэтому шоу не отложено, а отменено на 2020 год. Потому что подобную организацию невозможно отложить на две недели или три месяца. Это настолько большая работа, вовлечено свыше 1000 человек. Так что вновь в этом году невозможно будет его организовать", - сказал он.
Следующее шоу пройдет в Женеве с 4 по 14 марта 2021 года.
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По словам организаторов, они также не будут проводить прямую трансляцию презентации автомобиля года, или других новинок, так как для этого понадобится присутствие на месте свыше 1000 человек, что запрещено опубликованным в пятницу декретом правительства Швейцарии.
Международный женевский автосалон должен был пройти с 5 по 15 марта, но в пятницу был отменен в связи со вспышкой нового коронавирсуа.
В пятницу утром, в ходе чрезвычайного заседания, посвященного развитию ситуации, Федеральный совет принял решение запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.
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