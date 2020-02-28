Следующий Женевский автосалон пройдет в марте 2021 года

"Совершенно точно нет. Поэтому шоу не отложено, а отменено на 2020 год. Потому что подобную организацию невозможно отложить на две недели или три месяца. Это настолько большая работа, вовлечено свыше 1000 человек. Так что вновь в этом году невозможно будет его организовать", - сказал он.