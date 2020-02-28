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Турция не извещала ЕС об изменении миграционной политики
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РИА Новости

Турция не извещала ЕС об изменении миграционной политики

15:11 28.02.2020
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© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз не получал извещений от Турции об изменении ее миграционной политики, сообщил в Брюсселе представитель пресс-службы ЕК Питер Стано.
"Турция официально не сообщала об изменениях в своей позиции по мигрантам", - сказал представитель ЕК.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Турция
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