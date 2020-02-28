В Испании число заразившихся коронавирусом возросло до 32 человек

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 32, включая два случая заражения у иностранцев, которые уже выписаны из больниц, следует из данных министерства здравоохранения страны.

Ранее минздрав Испании сообщал о 25 случаях заражения коронавирусом.

"По состоянию на 12 часов (14.00 мск) 28 февраля 2020 года в Испании зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом", - говорится в Twitter минздрава.

Наибольшее число заразившихся на данный момент выявлено в Валенсии – восемь, еще по шесть случаев на Канарских островах и в Андалусии. В испанской столице пока зарегистрировано только пять заболевших.

Ранее отмечалось, что один пациент из числа инфицированных коронавирусом находится в относительно тяжелом состоянии. Речь идет о госпитализированном в Мадриде 77-летнем мужчине, страдающем помимо коронавируса другими хроническими заболеваниями.

Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.