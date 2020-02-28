Премьер Греции обсудил с Меркель перемещение мигрантов из Турции

"В ходе беседы обсуждалась ситуация в Турции, перемещения мигрантов к греческим границам, Мицотакис проинформировал канцлера об инициативах, предпринятых правительством Греции",- сообщила пресс-служба.

Ранее источник в правительстве сообщил журналистам, что Греция максимально усилила охрану морских и сухопутных границ с Турцией после того, как Анкара заявила, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу.

По его словам, после развития событий в Идлибе Афины находятся на постоянной связи с ЕС и НАТО.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.