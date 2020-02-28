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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T15:06+0300
https://ria.ru/20200228/1565330800.html
Премьер Греции обсудил с Меркель перемещение мигрантов из Турции
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РИА Новости

Премьер Греции обсудил с Меркель перемещение мигрантов из Турции

15:06 28.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил перемещение мигрантов из Турции, сообщили в пресс-службе премьера.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация в Турции, перемещения мигрантов к греческим границам, Мицотакис проинформировал канцлера об инициативах, предпринятых правительством Греции",- сообщила пресс-служба.
Ранее источник в правительстве сообщил журналистам, что Греция максимально усилила охрану морских и сухопутных границ с Турцией после того, как Анкара заявила, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу.
По его словам, после развития событий в Идлибе Афины находятся на постоянной связи с ЕС и НАТО.
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Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

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