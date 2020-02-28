ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польша хочет помочь Белоруссии получать нефть из США, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне.
Ранее в пятницу польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN сообщил, что решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
"Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы по возможности помочь Белоруссии поставками нефти, если это будет необходимо", - цитирует Наимского агентство РАР.
При этом он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе недавнего визита в Белоруссию выразил готовность обеспечить поставки американской нефти этому государству.
По оценке Наимского, поставки нефти в Белоруссию через Польшу будут возможны сначала в небольших количествах. "Это должно начаться с того момента, когда белорусы купят нефть, которую они захотят поставлять на свои НПЗ. Тогда мы через нашу транспортную систему можем изначально небольшие объемы нефти, а со временем гораздо большие", - сказал Наимский.