Польша хочет помочь Белоруссии получать нефть из США

При этом он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе недавнего визита в Белоруссию выразил готовность обеспечить поставки американской нефти этому государству.

По оценке Наимского, поставки нефти в Белоруссию через Польшу будут возможны сначала в небольших количествах. "Это должно начаться с того момента, когда белорусы купят нефть, которую они захотят поставлять на свои НПЗ. Тогда мы через нашу транспортную систему можем изначально небольшие объемы нефти, а со временем гораздо большие", - сказал Наимский.