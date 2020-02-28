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Польша хочет помочь Белоруссии получать нефть из США
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РИА Новости

Польша хочет помочь Белоруссии получать нефть из США

14:59 28.02.2020 (обновлено: 15:02 28.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей АлександровМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Андрей Александров
ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Польша хочет помочь Белоруссии получать нефть из США, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне.
Ранее в пятницу польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN сообщил, что решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
"Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы по возможности помочь Белоруссии поставками нефти, если это будет необходимо", - цитирует Наимского агентство РАР.
При этом он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе недавнего визита в Белоруссию выразил готовность обеспечить поставки американской нефти этому государству.
По оценке Наимского, поставки нефти в Белоруссию через Польшу будут возможны сначала в небольших количествах. "Это должно начаться с того момента, когда белорусы купят нефть, которую они захотят поставлять на свои НПЗ. Тогда мы через нашу транспортную систему можем изначально небольшие объемы нефти, а со временем гораздо большие", - сказал Наимский.
Рабочие на нефтепроводе Дружба
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Дэн БруйеттПетр НаимскийБелоруссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ну да, сначала США купят нефть у России, потом перепродадут Польше. Бизнес однако. А кому-то поиграть в политику. Детский сад какой-то
28 февраля, 15:02
Vladimir T
2600001
Польша уже "продала" американский СПГ Украине 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
28 февраля, 15:07
Спиральтист ...
1620000
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