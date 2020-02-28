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Матвиенко прокомментировала расширение требований к маркировке товаров
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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала расширение требований к маркировке товаров

14:59 28.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что требования о маркировке продукции должны быть разумными, не создающими дополнительной нагрузки на бизнес и в ценовой политике для граждан.
"Сейчас идет тенденция на расширение маркировки товаров. Дело хорошее", - сказала спикер в пятницу на встрече руководства верхней палаты с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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Вместе с тем она считает, что "не следует увлекаться" этим процессом.
Матвиенко пояснила, что к ней обратились представители Ассоциации кондитеров, которые пожаловались, что по новым требованиям им придется маркировать "каждую шоколадку, каждую конфету, так может дойти до маразма".
По мнению Матвиенко, маркировку продукции нужно вводить там, где это разумно. В частности, предлагается вводить маркировку на молочную продукцию, однако законодатели уже разделили эти виды продукции на молочную и молокосодержащую. Дополнительные требования могут стать серьезной нагрузкой для бизнеса и повлиять на цены для потребителей, считает парламентарий.
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Кроме установления дополнительных требований к производству продукции следует усилить борьбу с контрафактом, подчеркнула Матвиенко. Она напомнила, что, когда два года назад сенаторы вплотную занялись темой пресечения производства нелегальной алкогольной продукции, доля контрафакта составляла более 60% на рынке. Однако, "когда заработал реальный ЕГАИС, который позволил все четко контролировать, долю контрафакта снизилась до уровня чуть более 30%", привела пример политик.
Она отметила, что хотя контрафакт еще присутствует на рынке, такие компании мигрировали в подвалы с небольшим объемом оборудования. За счет получения отчислений от акцизов регионы смогли дополнительно получить 200 миллиардов рублей, напомнила спикер.
В то же время, меры по противодействию контрафакту бутилированной воды она считает недостаточными. "Есть бутилированная вода, которую разливают в (подмосковных) Мытищах, и все об этом знают", - сказала законодатель. Кроме того, не совпадают объемы добытой минеральной воды и реализованной потребителям. Большое нарекание к качеству продукции, когда "берется вода из-под крана" и в нее просто добавляются необходимые соли и минералы. "Это просто обман", - выразила свое возмущение Матвиенко.
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Михаил МишустинВалентина МатвиенкоРоссияЭкономика
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