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В аэропортах Киева установят тест-системы для определения коронавируса
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РИА Новости

В аэропортах Киева установят тест-системы для определения коронавируса

14:57 28.02.2020
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© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOСотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Системы быстрого выявления коронавируса нового типа в ближайшие часы установят в двух международных аэропортах Киева, сообщил журналистам в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что тест-системы для диагностики коронавируса в первую очередь поставят на запад Украины, куда больше всего приезжают людей из Италии.
"Двое больших ворот в наш город – это аэропорт "Борисполь" и аэропорт "Киев". Сегодня я уже дал поручения, чтобы аппараты поставить", - сказал Кличко, отметив, что это будет сделано в ближайшие часы. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".
По его словам, аппараты должны стоять в отдельных комнатах в аэропортах и, если у человека есть симптомы ОРЗ, в течение 45 минут определить, заражен ли он. Кличко отметил, что эти системы быстрого выявления коронавируса прошли регистрацию в четверг.
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