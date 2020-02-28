В аэропортах Киева установят тест-системы для определения коронавируса

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Системы быстрого выявления Системы быстрого выявления коронавируса нового типа в ближайшие часы установят в двух международных аэропортах Киева , сообщил журналистам в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что тест-системы для диагностики коронавируса в первую очередь поставят на запад Украины, куда больше всего приезжают людей из Италии.

"Двое больших ворот в наш город – это аэропорт "Борисполь" и аэропорт "Киев". Сегодня я уже дал поручения, чтобы аппараты поставить", - сказал Кличко, отметив, что это будет сделано в ближайшие часы. Трансляцию вел телеканал "Украина 24"

По его словам, аппараты должны стоять в отдельных комнатах в аэропортах и, если у человека есть симптомы ОРЗ, в течение 45 минут определить, заражен ли он. Кличко отметил, что эти системы быстрого выявления коронавируса прошли регистрацию в четверг.

Число жертв коронавируса в Италии выросло до 17, случаев заражения - 650.