Туроператоры в России потеряли 27 миллиардов рублей из-за коронавируса

Туристы на одной из улиц Милана. Архивное фото

Туристы на одной из улиц Милана

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потери российских туроператоров от ограничений из-за коронавируса с учетом Италии предварительно оцениваются в 27 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Потери российских туроператоров от ограничений из-зас учетом Италии предварительно оцениваются в 27 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров РФ от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно промежуточным результатам опроса в Radio Travel, одной из самых крупных закрытых профессиональных групп турагентов России в Facebook, которые приведены в сообщении АТОР, 59% опрошенных участников рынка заявили, что продажи туров за последнюю неделю февраля "полностью встали" в сравнении с прошлым годом. Еще почти четверть респондентов отметила, что продажи упали на 70-80%.

В АТОР также заявили, что "запреты на продажу туров из-за коронавируса и массовая истерия в СМИ... парализовали работу российской туристической розницы".

В пятницу также стало известно, что Всемирная туристическая организация (WTO) совместно с Oxford Economics провели предварительные расчеты, согласно которым кризис, связанный с коронавирусом, обойдется отрасли минимум в 22 миллиарда долларов США.

"Расчеты WTO пока основываются на опыте предыдущих кризисов, как SARS или H1N1, и будут скорректированы в большую сторону со временем", - считают эксперты.

В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.