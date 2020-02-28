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Туризм
2020-02-28T16:23+0300
https://ria.ru/20200228/1565329558.html
Туроператоры в России потеряли 27 миллиардов рублей из-за коронавируса
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РИА Новости

Туроператоры в России потеряли 27 миллиардов рублей из-за коронавируса

14:55 28.02.2020 (обновлено: 16:23 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы на одной из улиц Милана
Туристы на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Туристы на одной из улиц Милана. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потери российских туроператоров от ограничений из-за коронавируса с учетом Италии предварительно оцениваются в 27 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров РФ от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Согласно промежуточным результатам опроса в Radio Travel, одной из самых крупных закрытых профессиональных групп турагентов России в Facebook, которые приведены в сообщении АТОР, 59% опрошенных участников рынка заявили, что продажи туров за последнюю неделю февраля "полностью встали" в сравнении с прошлым годом. Еще почти четверть респондентов отметила, что продажи упали на 70-80%.
В АТОР также заявили, что "запреты на продажу туров из-за коронавируса и массовая истерия в СМИ... парализовали работу российской туристической розницы".
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В пятницу также стало известно, что Всемирная туристическая организация (WTO) совместно с Oxford Economics провели предварительные расчеты, согласно которым кризис, связанный с коронавирусом, обойдется отрасли минимум в 22 миллиарда долларов США.
"Расчеты WTO пока основываются на опыте предыдущих кризисов, как SARS или H1N1, и будут скорректированы в большую сторону со временем", - считают эксперты.
В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмРоссия
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