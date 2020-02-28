Слуцкий прокомментировал обострение ситуации в Идлибе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия и Турция продолжат взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в сирийском Идлибе , стороны смогут найти общий язык вопреки попыткам недоброжелателей "стравить" Москву и Анкару, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

"Нахождение без предупреждения и передачи координат представителей вооруженных сил Турции в боевых порядках террористических формирований в Идлибе вызывает вопросы, об этом мы неоднократно говорили турецким партнерам, в том числе в плоскости парламентской дипломатии", - сказал Слуцкий журналистам.

Он подчеркнул, что Турция должна выполнять все соответствующие договоренности. Глава думского комитета также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных.

"Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно. И это хорошо понимают и в обеих столицах, и военные командиры на земле", - заметил Слуцкий.

По его словам, недоброжелателям России не стоит праздновать победу, что им якобы удалось в Идлибе стравить Россию и Турцию.