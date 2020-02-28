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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T14:54+0300
https://ria.ru/20200228/1565329450.html
Слуцкий прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_2fb3e0cd729b82a435d68a271638486b.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал обострение ситуации в Идлибе

14:54 28.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия и Турция продолжат взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в сирийском Идлибе, стороны смогут найти общий язык вопреки попыткам недоброжелателей "стравить" Москву и Анкару, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Нахождение без предупреждения и передачи координат представителей вооруженных сил Турции в боевых порядках террористических формирований в Идлибе вызывает вопросы, об этом мы неоднократно говорили турецким партнерам, в том числе в плоскости парламентской дипломатии", - сказал Слуцкий журналистам.
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Он подчеркнул, что Турция должна выполнять все соответствующие договоренности. Глава думского комитета также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военных.
"Уверен, что скатывание к элементам военного противостояния между Москвой и Анкарой в Сирии невозможно. И это хорошо понимают и в обеих столицах, и военные командиры на земле", - заметил Слуцкий.
По его словам, недоброжелателям России не стоит праздновать победу, что им якобы удалось в Идлибе стравить Россию и Турцию.
"Мы, как бы ни было непросто, и свидетельств тому достаточно в новейшей истории, сумеем найти общий язык и совместно продолжить обеспечивать безопасность в зоне деэскалации Идлиб", - заключил депутат.
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Обострение ситуации в ИдлибеЛеонид СлуцкийВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Госдума РФТурцияСирияВ мире
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