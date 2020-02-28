В Одессе обвиняемый угрожал взорвать гранату в суде

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в Приморском районном суде Обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в Приморском районном суде Одессы , однако она оказалась муляжом, сообщило украинское издание "Думская"

"Мужчину привезли из СИЗО и поместили в "клетку". В этот момент он достал гранату, вынул чеку", - говорится в сообщении издания.

Мужчину уже обезвредили. Перед этим правоохранители успели эвакуировать всех посетителей и работников суда, внутри вместе с обвиняемым оставались только двое судей и старший конвоир.