В Одессе обвиняемый угрожал взорвать гранату в суде

"Мужчину привезли из СИЗО и поместили в "клетку". В этот момент он достал гранату, вынул чеку", - говорится в сообщении издания.
Мужчину уже обезвредили. Перед этим правоохранители успели эвакуировать всех посетителей и работников суда, внутри вместе с обвиняемым оставались только двое судей и старший конвоир.
По предварительной информации, мужчину зовут Вячеслав Гарькавый, он требовал справедливого суда и встречи с прокурором области.
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