Калининградка подала в суд на больницу, где дважды не увидели перелома

КАЛИНИНГРАД, 28 фев - РИА Новости. Жительница Жительница Калининградской области обратилась в суд с требованием взыскать 1,2 миллиона рублей с больницы, в которой ей дважды не смогли диагностировать перелом ноги, из-за неправильного лечения женщине пришлось заменить сустав, сообщила пресс-служба Нестеровского районного суда.

В обоснование требований женщина указала, что в январе 2019 года обратилась в Нестеровскую районную больницу с жалобами на боль в ноге после падения. После рентгена ей поставили диагноз, назначили лекарства, дали рекомендации по самостоятельному лечению ушиба.

В марте она снова обратилась к врачу: ее состояние не улучшилось, боли в ноге не проходили, постоянно поднималась температура, ходить она не могла. Однако ей вновь поставили неверный диагноз. В апреле 2019 года женщина обратилась в другое медицинское учреждение, где у нее обнаружили несросшийся перелом, а в дальнейшем провели операцию по замене сустава.

"Экспертиза качества медицинской помощи выявила недостатки в оказании медицинских услуг при обращении женщины в Нестеровскую районную больницу. В связи с изложенным истица просит взыскать с больницы в качестве компенсации причиненного ей морального вреда 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении суда.