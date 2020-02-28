Вуз в Белоруссии, где учится иранец с коронавирусом, отменил занятия

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белорусский национальный технический университет (БНТУ), у студента которого был выявлен Белорусский национальный технический университет (БНТУ), у студента которого был выявлен коронавирус нового типа, с 28 февраля по 15 марта перешел на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, отменив аудиторные занятия и массовые мероприятия, сообщила пресс-служба учреждения.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице.

"C 28 февраля по 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, то есть аудиторных занятий не будет. Работа профессорско-преподавательского состав организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте вуза.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, "будет ограничено посещение общежитий посторонними лицами". Согласно сообщению, "университет также отменяет проведение массовых мероприятий и настоятельно рекомендует ограничить контакты с иными лицами, в том числе участие в массовых мероприятиях, проводимых в учреждениях города".

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время речь идет о единичном случае инфекционного заболевания в университете, "чрезвычайной ситуации нет". "Ректоратом БНТУ в соответствии с рекомендациями здравоохранения приняты все меры для того, чтобы локализовать данную проблему. Ситуация управляема и находится под контролем руководства", - отмечается в сообщении.

Работники и студенты, которые вступали в контакт с заболевшим студентом, направлены в учреждения здравоохранения под наблюдение медиков. В отношении мест пребывания студента соответствующая санитарная обработка сделана до прихода студентов на обучение. Ректорат вуза просит "своевременно сообщать о возможных случая заражения и содействовать выявлению лиц, контактировавших с заболевшим". "С сегодняшнего дня в университете организовывается ежедневный контроль за состоянием здоровья обучающихся, преподавателей и работников. Усиливаются меры санитарно-гигиенического контроля и дезинфекции", - подчеркивается в сообщении.