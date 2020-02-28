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РИА Наука
2020-02-28T14:42+0300
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Канадские ученые создали искусственную поджелудочную железу
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РИА Новости

Канадские ученые создали искусственную поджелудочную железу

14:42 28.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр диагностики и лечения диабета во Владивостоке
Центр диагностики и лечения диабета во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Канадские ученые из Университета Макгилла в Монреале создали новую систему искусственной поджелудочной железы, которая обеспечит жизненно важную поддержку людям, живущим с диабетом 1 типа. Описание разработки приведено в журнале Diabetes Care.
Инсулиновые помпы существуют уже более 30 лет. Используя эти портативные устройства, люди, живущие с диабетом, вручную выбирают дозу необходимого им инсулина, который затем подается помпой в кровь. Несмотря на то, что большинство пациентов уже используют для контроля уровня глюкозы в крови автоматические датчики глюкозы, а не укалывают каждый раз себе палец, как раньше, мало кому удается долгое время удерживать целевые показатели по глюкозе. Кто-то большую часть времени находится в состоянии гипергликемии, сопровождающемся головной болью и слабостью, а у кого-то регулярно возникает гипогликемия, которая вызывает головокружение, спутанность сознания и нарушение речи.
Ученые из Университета Макгилла разработали "умную" инсулиновую помпу — искусственную поджелудочную железу с возможностью устранения высоких и низких уровней глюкозы, которые снижают качество жизни и могут вызвать долгосрочные осложнения здоровья.
Руководитель исследования доктор Ахмад Хайдар (Ahmad Haidar) начал свою работу, когда первые коммерчески доступные автоматические датчики глюкозы только появились. Доктор Хайдар разработал алгоритм, который, на основе показаний датчика, сообщает инсулиновой помпе, сколько нужно ввести инсулина.
"Это было прекрасным стечением обстоятельств, — приводятся в пресс-релизе слова ученого, — потому что автоматический датчик позволил создать искусственную систему поджелудочной железы".
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Сегодня над созданием искусственного органа в Лаборатории искусственной поджелудочной железы Университета Макгилла работают 12 штатных исследователей и 45 привлеченных сотрудников. Это единственный научный коллектив в Канаде, занимающийся подобными разработками.
Многие результаты, полученные в лаборатории, являются уникальными. В частности, ученые провели эксперимент по доставке второго гормона — прамлинтида. Исследователи ожидают, что комплексное действие прамлинтида и инсулина окажется более эффективным, чем одного инсулина.
"Я был удивлен результатами, — признается доктор Хайдар. — Я не ожидал, что эксперимент будет таким успешным".
Комбинация препаратов значительно улучшила показатель времени, в течение которого уровень глюкозы в крови человека остается в пределах целевого диапазона. Замедляя усвоение пищи, прамлинтид дает инсулину больше времени для работы.
"Улучшая контроль глюкозы, мы можем значительно улучшить качество жизни пациентов", — объясняет ученый.
Следующим шагом стало создание полностью автоматизированной искусственной поджелудочной железы, которая избавляет человека от необходимости вручную вводить данные по углеводам и активировать инсулиновую помпу во время еды. Это — настоящий прорыв, делающий "умную" инсулиновую помпу нового поколения полноценным искусственным органом.
"В сообществе пациентов возник огромный интерес к этой технологии второго поколения, — рассказывает о своем открытии доктор Хайдар. — Мы работаем, чтобы оказать влияние, выходящее далеко за пределы нашей лаборатории. Я чувствую оптимизм по поводу того, что ждет впереди наших пациентов".
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