В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Варианты достройки "Северного потока — 2" обсуждаются, но итогов пока нет, сообщил финансовый директор немецкой BASF (один из основных акционеров компании Wintershall DEA) Ханс-Ульрих Энгель.
"Сейчас больше не ведется укладка труб, этот процесс был приостановлен. Сейчас обсуждаются альтернативы продолжения процесса трубоукладки, но никаких результатов пока достигнуто не было. Больше сказать не могу", - сказал он в ходе телефонной конференции, комментируя вопрос об остановке строительства "Северного потока — 2" из-за санкций США.
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Топ-менеджер также добавил, что на Wintershall DEA, которая является финансовым партнером проекта "Северный поток — 2", сложившаяся ситуация пока не оказала никакого влияния. "Все, конечно, будет зависеть о развития ситуации, и нам нужно будет смотреть, как работать с этой ситуацией", - заключил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Позднее в декабре министр энергетики России Александр Новак сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" является одним из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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