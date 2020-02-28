Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T14:55+0300
https://ria.ru/20200228/1565328507.html
В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_4089594a2e582541863916eef8bccf68.jpg
РИА Новости

В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"

14:55 28.02.2020
10384
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Варианты достройки "Северного потока — 2" обсуждаются, но итогов пока нет, сообщил финансовый директор немецкой BASF (один из основных акционеров компании Wintershall DEA) Ханс-Ульрих Энгель.
"Сейчас больше не ведется укладка труб, этот процесс был приостановлен. Сейчас обсуждаются альтернативы продолжения процесса трубоукладки, но никаких результатов пока достигнуто не было. Больше сказать не могу", - сказал он в ходе телефонной конференции, комментируя вопрос об остановке строительства "Северного потока — 2" из-за санкций США.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
24 февраля, 08:00
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Топ-менеджер также добавил, что на Wintershall DEA, которая является финансовым партнером проекта "Северный поток — 2", сложившаяся ситуация пока не оказала никакого влияния. "Все, конечно, будет зависеть о развития ситуации, и нам нужно будет смотреть, как работать с этой ситуацией", - заключил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Позднее в декабре министр энергетики России Александр Новак сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" является одним из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
25 февраля, 00:53
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
141501143
Обсудить 5
Северный поток — 2WintershallГазпромГерманияBASF SEРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
Золотые слитки
РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Обнародованы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
Airbus передал "Аэрофлоту" первый самолет модели A350-900
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Молоток в зале судебных заседаний
В Марий Эл осудили девушек-подростков, зарезавших мужчину
Президент России Владимир Путин
Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия приняла меры безопасности на сирийско-турецкой границе
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
На Украине оценили шансы России захватить Одессу
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния