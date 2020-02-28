В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"

Топ-менеджер также добавил, что на Wintershall DEA, которая является финансовым партнером проекта "Северный поток — 2", сложившаяся ситуация пока не оказала никакого влияния. "Все, конечно, будет зависеть о развития ситуации, и нам нужно будет смотреть, как работать с этой ситуацией", - заключил он.