Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T14:37+0300
https://ria.ru/20200228/1565328226.html
МГУ перевел оставшихся в Китае студентов на дистанционное обучение
https://cdn24.img.ria.ru/images/155486/69/1554866980_0:108:3071:1836_1036x0_80_0_0_e3978a45e3a8940beb7d6025e8b381df.jpg
РИА Новости

МГУ перевел оставшихся в Китае студентов на дистанционное обучение

14:37 28.02.2020
154
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Оставшиеся в Китае студенты МГУ переведены на дистанционное обучение, никаких сложностей с этим нет, сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Так это и есть. У нас со всеми студентами есть дистанционная связь, мы им даем задания, проверяем - и никаких нет проблем, мы продолжаем обучение дистанционно со всеми", - рассказал Садовничий.
Отвечая на вопрос о том, как будет проходить сессия для таких студентов, он отметил, что бывает всякое, может быть и дистанционная форма зачета, все будет зависеть от ситуации с карантинами.
"У нас приехала часть студентов, которые пораньше приехали, прошли вот этот период диспансеризации, они нормально живут в общежитии. Но это небольшая часть, а большая часть, конечно, не может приехать, но мы работаем дистанционно, на сайтах или переписками. Считаю, что более-менее всех видим", - уточнил Садовничий.
Набережная реки Свислочь в Минске
Вчера, 10:17
В Белоруссии ограничат работу вуза, где у студента нашли коронавирус
Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начал действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных приближается к 3,7 тысячи, скончались 57 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
200002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
В Москве 80 человек находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Прибывшая на Украину из Италии женщина отправлена в больницу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил влияние ситуации в Идлибе на астанинский формат
Скорая помощь в Азербайджане
В Баку рассказали о состоянии зараженного коронавирусом россиянина
Стенд РЖД на выставке
РЖД ограничили командировки сотрудников за рубеж из-за коронавируса
Автомобили и рабочие в выставочном центре Palexpo в Женеве, где должен был пройти Международный автосалон. 28 февраля 2020
Женевский международный автосалон отменили из-за коронавируса
Здание МИД России
МИД предупредил россиян о манифестациях в Венгрии и Чехии
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
Чемодан туриста
Путевки за рубеж могут подорожать вслед за снижением курса рубля
Микробиологическая лаборатория
Врачи рассказали, как сдать анализ на коронавирус в Москве
Иностранные туристы на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
Новых случаев заболевания коронавирусом в Москве нет, сообщила заммэра
Лаборатория
В Китае рассказали о случаях "повторного заражения" коронавирусом
Клиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
Вуз в Белоруссии, где учится иранец с коронавирусом, отменил занятия
Туристы в Москве
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния