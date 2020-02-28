МГУ перевел оставшихся в Китае студентов на дистанционное обучение

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Оставшиеся в Оставшиеся в Китае студенты МГУ переведены на дистанционное обучение, никаких сложностей с этим нет, сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий

"Так это и есть. У нас со всеми студентами есть дистанционная связь, мы им даем задания, проверяем - и никаких нет проблем, мы продолжаем обучение дистанционно со всеми", - рассказал Садовничий.

Отвечая на вопрос о том, как будет проходить сессия для таких студентов, он отметил, что бывает всякое, может быть и дистанционная форма зачета, все будет зависеть от ситуации с карантинами.

"У нас приехала часть студентов, которые пораньше приехали, прошли вот этот период диспансеризации, они нормально живут в общежитии. Но это небольшая часть, а большая часть, конечно, не может приехать, но мы работаем дистанционно, на сайтах или переписками. Считаю, что более-менее всех видим", - уточнил Садовничий.

Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начал действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".