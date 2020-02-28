Лавров оценил влияние ситуации в Идлибе на астанинский формат

"Я не думаю, что идет речь о каких-то непреодолимых проблемах для астанинского формата", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"Убежден, если военные, дипломаты и представители служб безопасности наших стран смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации в Идлибе, эти договоренности могут быть переведены на язык практических действий", - добавил министр.