Лавров оценил влияние ситуации в Идлибе на астанинский формат

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Речи о каких-то непреодолимых проблемах для астанинского формата по Сирии из-за обострения ситуации в Идлибе не идет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не думаю, что идет речь о каких-то непреодолимых проблемах для астанинского формата", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Убежден, если военные, дипломаты и представители служб безопасности наших стран смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации в Идлибе, эти договоренности могут быть переведены на язык практических действий", - добавил министр.