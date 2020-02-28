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Женевский международный автосалон отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Женевский международный автосалон отменили из-за коронавируса

14:26 28.02.2020 (обновлено: 14:57 28.02.2020)
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© REUTERS / Pierre AlbouyАвтомобили и рабочие в выставочном центре Palexpo в Женеве, где должен был пройти Международный автосалон. 28 февраля 2020
Автомобили и рабочие в выставочном центре Palexpo в Женеве, где должен был пройти Международный автосалон. 28 февраля 2020
© REUTERS / Pierre Albouy
Автомобили и рабочие в выставочном центре Palexpo в Женеве, где должен был пройти Международный автосалон. 28 февраля 2020
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный женевский автосалон отменен в связи со вспышкой нового коронавируса, говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу организаторами мероприятия.
"Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей с 5 по 15 марта, не состоится", - говорится в заявлении.
Организаторы подчеркнули, что такое решение было приято в связи с требованием правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия, где предполагается участие свыше 1000 человек.
В прошлом году Международный автосалон в Женеве посетило свыше 600 тысяч человек.
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В пятницу утром в ходе чрезвычайного заседания, посвященного развитию ситуации, Федеральный совет принял решение запретить до 15 марта все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. Организаторы частных или общественных мероприятий, где предполагается участие менее 1000 человек, должны проконсультироваться с властями кантонов о целесообразности и безопасности проведения таких встреч.
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Распространение нового коронавирусаМеждународный автосалон в ЖеневеКоронавирусыЖенева (город)ШвейцарияВ мире
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