Женевский международный автосалон отменили из-за коронавируса

Автомобили и рабочие в выставочном центре Palexpo в Женеве, где должен был пройти Международный автосалон. 28 февраля 2020

Автомобили и рабочие в выставочном центре Palexpo в Женеве, где должен был пройти Международный автосалон. 28 февраля 2020

ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный женевский автосалон отменен в связи со вспышкой нового коронавируса , говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу организаторами мероприятия.

"Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей с 5 по 15 марта, не состоится", - говорится в заявлении.

Организаторы подчеркнули, что такое решение было приято в связи с требованием правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия, где предполагается участие свыше 1000 человек.

В прошлом году Международный автосалон в Женеве посетило свыше 600 тысяч человек.