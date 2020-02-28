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СК начал проверку после нападения собак на девочку под Самарой
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РИА Новости

СК начал проверку после нападения собак на девочку под Самарой

14:25 28.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САМАРА, 28 фев – РИА Новости. Следователи начали проверку после сообщения о том, что стая бездомных собак напала на ребенка в Чапаевске, информирует в пятницу пресс-служба СУСК РФ по Самарской области.
По данным ведомства, ранее в социальных сетях написали, что стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку в Самарской области. По информации СУСК, сейчас ребенок находится в больнице.
"По данному факту следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после появления информации о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти Самарской области. По версии следствия, администрация города заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, который, по данным следователей, исполняется не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей.
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Следственный комитет России (СК РФ)Самарская областьРоссияПроисшествия
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