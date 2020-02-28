СК начал проверку после нападения собак на девочку под Самарой

По данным ведомства, ранее в социальных сетях написали, что стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку в Самарской области. По информации СУСК, сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после появления информации о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти Самарской области. По версии следствия, администрация города заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, который, по данным следователей, исполняется не должным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей.