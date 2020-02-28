В Германии зафиксировали почти 60 случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 28 фев – РИА Новости. Почти 60 случаев заболевания Почти 60 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Германии , сообщила представительница министерства здравоохранения страны Сюзанне Вакерс.

Ранее в пятницу заместитель главы института Роберта Коха Ларс Шаде заявил, что всего с начала вспышки в Германии подтвердили 53 случая коронавируса.

"В Германии в настоящее время почти 60 случаев", - заявила она на брифинге в пятницу.

Она добавила, что ситуация развивается динамично, поэтому точные данные назвать затруднительно. По ее словам, озвученное число включает выздоровевших инфицированных, в данном случае речь идет о жителях Баварии, где в Германии были зафиксированы первые случаи заражения еще в конце января. Ситуация с распространения вируса ухудшилась на текущей неделе, число подтвержденных случаев резко выросло в последние два дня. Власти заявили, что страна находится "в начале эпидемии".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.