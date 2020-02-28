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Ямпольская раскритиковала телепрограммы о личной жизни знаменитостей
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РИА Новости

Ямпольская раскритиковала телепрограммы о личной жизни знаменитостей

14:14 28.02.2020
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© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуреГлава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуре
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала телепрограммы о личной жизни ушедших из жизни звезд и ток-шоу с выяснением отношений между селебрити.
"Конечно, есть совершенно очевидные проколы в современной информационной политике. Потому что надо перестать втягивать население в бесконечные распри между медийными лицами, творческими людьми. Во всяком случае, хотя бы оставить в покое тех, кого с нами нет и... людей, которые сделали для нас столько, что их память нам следовало бы беречь как национальное достояние", - сказала Ямпольская на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
В качестве негативных примеров она привела "долгую телеэпопею", связанную с актером Арменом Джигарханяном, и историю с "неопознанным сыном" советского актера Спартака Мишулина.
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КультураЕлена ЯмпольскаяГосдума РФАрмен Джигарханян
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