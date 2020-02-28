Ямпольская раскритиковала телепрограммы о личной жизни знаменитостей

"Конечно, есть совершенно очевидные проколы в современной информационной политике. Потому что надо перестать втягивать население в бесконечные распри между медийными лицами, творческими людьми. Во всяком случае, хотя бы оставить в покое тех, кого с нами нет и... людей, которые сделали для нас столько, что их память нам следовало бы беречь как национальное достояние", - сказала Ямпольская на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.