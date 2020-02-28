Туристы едут в Турцию, несмотря на ситуацию в Сирии и коронавирус

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Объемы продаж туров в Турцию превышают показатели аналогичного периода 2019 года несмотря на обострение обстановки в сирийском Идлибе, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"До середины февраля турецкое направление продавалось очень хорошо. К сегодняшнему дню продажи немного притормозились, но все равно эти показатели превышают аналогичные данные прошлого года", — сказала собеседник агентства.

Осипова напомнила, что сейчас в Турции низкий сезон, а высокий — начнется в майские праздники.

"Сейчас очень сложно назвать причину замедления продаж. На мой взгляд, основная — слишком широкое обсуждение в СМИ тем, связанных с коронавирусом", — уточнила она.