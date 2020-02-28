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Туризм
2020-02-28T17:53+0300
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Туристы едут в Турцию, несмотря на ситуацию в Сирии и коронавирус
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РИА Новости

Туристы едут в Турцию, несмотря на ситуацию в Сирии и коронавирус

17:53 28.02.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум, туристы на торговой улочке
Бодрум, туристы на торговой улочке
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Объемы продаж туров в Турцию превышают показатели аналогичного периода 2019 года несмотря на обострение обстановки в сирийском Идлибе, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"До середины февраля турецкое направление продавалось очень хорошо. К сегодняшнему дню продажи немного притормозились, но все равно эти показатели превышают аналогичные данные прошлого года", — сказала собеседник агентства.
Осипова напомнила, что сейчас в Турции низкий сезон, а высокий — начнется в майские праздники.
"Сейчас очень сложно назвать причину замедления продаж. На мой взгляд, основная — слишком широкое обсуждение в СМИ тем, связанных с коронавирусом", — уточнила она.
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"Несмотря на обострение политической ситуации в Турции, турбизнес пока не усматривает какую-либо опасность для российских туристов, которые выбирают эту страну для отдыха", — прокомментировала ситуацию представитель АТА.
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