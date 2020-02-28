У здания российского генконсульства в Стамбуле прошла акция протеста

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Генконсульство Генконсульство России Стамбуле сообщило о состоявшейся у его здания в ночь на пятницу антироссийской акции на фоне обострения в сирийском Идлибе

"В ночь на 28 февраля возле главного входа в генконсульство прошла продолжавшаяся несколько часов стихийная протестная акция, в которой приняли участие около 30 человек. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги с обвинениями в адрес нашей страны и ее руководства в связи с сообщениями о гибели накануне вечером на севере Сирии в результате авиаударов турецких военнослужащих ", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Отмечается, что на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа