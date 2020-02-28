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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T14:24+0300
https://ria.ru/20200228/1565326136.html
У здания российского генконсульства в Стамбуле прошла акция протеста
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565326554_0:123:707:521_1036x0_80_0_0_c22790ef2f2d5e1e28e628a415cf5f95.jpg
РИА Новости

У здания российского генконсульства в Стамбуле прошла акция протеста

14:23 28.02.2020 (обновлено: 14:24 28.02.2020)
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© Фото : страница Генконсульства России в Стамбуле в FacebookЗдание генерального консульства РФ в Стамбуле
Здание генерального консульства РФ в Стамбуле
© Фото : страница Генконсульства России в Стамбуле в Facebook
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Генконсульство России в Стамбуле сообщило о состоявшейся у его здания в ночь на пятницу антироссийской акции на фоне обострения в сирийском Идлибе.
"В ночь на 28 февраля возле главного входа в генконсульство прошла продолжавшаяся несколько часов стихийная протестная акция, в которой приняли участие около 30 человек. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги с обвинениями в адрес нашей страны и ее руководства в связи с сообщениями о гибели накануне вечером на севере Сирии в результате авиаударов турецких военнослужащих ", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Отмечается, что на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

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84002336
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровТурцияСтамбулРоссияВ мире
Популярные комментарии
Чем мы все можем поспособствовать мирному разрешению ситуации? Очень просто и не затратно, не ездить на отдых в Турцию, не покупать их овощи и фрукты, только всем и сразу, и результат будет "как в прошлый раз", турки одумаются.
28 февраля, 14:47
Александр Невский
1311000
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