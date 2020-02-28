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В Баку рассказали о состоянии зараженного коронавирусом россиянина
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РИА Новости

В Баку рассказали о состоянии зараженного коронавирусом россиянина

14:12 28.02.2020
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Азербайджане
Скорая помощь в Азербайджане
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 28 фев – РИА Новости. Состояние здоровья гражданина РФ, у которого в Азербайджане выявили заражение коронавирусом, стабильное, он помещен в инфекционный блок специального режима, сообщили РИА Новости в оперативном штабе, созданном при азербайджанском кабмине.
Ранее оперативный штаб при кабмине Азербайджана сообщил, что в республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, инфицированным оказался гражданин РФ, который прибыл в страну через Иран.
"Он помещен в инфекционный блок специального режима. Заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - сообщили в штабе.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.
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Карта распространения нового коронавируса
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