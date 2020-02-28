В Москве на два месяца раньше срока зацвел орешник

В парке Кузьминки в Москве. Архивное фото

В парке Кузьминки в Москве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Орешник зацвел на два месяца раньше срока из-за теплой погоды в природной территории на юго-востоке Орешник зацвел на два месяца раньше срока из-за теплой погоды в природной территории на юго-востоке Москвы , сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды

"Специалисты Мосприроды отметили, что на природных территориях "Кузьминки-Люблино" распустились сережки лещины, или лесного ореха", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что средние сроки зацветания орешника в столице – середина и конец апреля. Цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России.