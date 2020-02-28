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В Москве на два месяца раньше срока зацвел орешник
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РИА Новости

В Москве на два месяца раньше срока зацвел орешник

14:05 28.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовВ парке Кузьминки в Москве
В парке Кузьминки в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
В парке Кузьминки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Орешник зацвел на два месяца раньше срока из-за теплой погоды в природной территории на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
"Специалисты Мосприроды отметили, что на природных территориях "Кузьминки-Люблино" распустились сережки лещины, или лесного ореха", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что средние сроки зацветания орешника в столице – середина и конец апреля. Цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России.
"Так что зацветание орешника в конце февраля свидетельствует о раннем наступлении весны. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения - ольха, ива, осина и другие виды тополя", - заключили в пресс-службе.
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МосприродаНовости - ЭкологияМосква
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