В Москве на два месяца раньше срока зацвел орешник

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Орешник зацвел на два месяца раньше срока из-за теплой погоды в природной территории на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
"Специалисты Мосприроды отметили, что на природных территориях "Кузьминки-Люблино" распустились сережки лещины, или лесного ореха", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что средние сроки зацветания орешника в столице – середина и конец апреля. Цветение этого растения открывает фенологический перечень цветения растений средней полосы Европейской части России.
"Так что зацветание орешника в конце февраля свидетельствует о раннем наступлении весны. Вскоре должны зацвести остальные ветроопыляемые древесные растения - ольха, ива, осина и другие виды тополя", - заключили в пресс-службе.