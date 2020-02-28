РСПП проведет Неделю российского бизнеса с 16 по 19 марта

Одной из ключевых тем XIII Недели российского бизнеса станет цифровая экономика. В рамках Недели состоятся традиционные конференции и круглые столы по ключевым экономическим проблемам, пройдут ежегодный Съезд РСПП, Форум по цифровой трансформации, Инвестиционный форум, Налоговая конференция, Конференция по экологической и промышленной безопасности, Конференция по социально-трудовым отношениям.