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РСПП проведет Неделю российского бизнеса с 16 по 19 марта
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РИА Новости

РСПП проведет Неделю российского бизнеса с 16 по 19 марта

13:59 28.02.2020 (обновлено: 16:10 28.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники на "Неделе российского бизнеса 2016" в Москве
Участники на Неделе российского бизнеса 2016 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) с 16 по 19 марта проведет ежегодную Неделю российского бизнеса - ключевое мероприятие, на котором формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, сообщили РИА Новости в РСПП.
Одной из ключевых тем XIII Недели российского бизнеса станет цифровая экономика. В рамках Недели состоятся традиционные конференции и круглые столы по ключевым экономическим проблемам, пройдут ежегодный Съезд РСПП, Форум по цифровой трансформации, Инвестиционный форум, Налоговая конференция, Конференция по экологической и промышленной безопасности, Конференция по социально-трудовым отношениям.
В ходе XIII Недели российского бизнеса представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.
Участниками мероприятий НРБ-2020 по традиции станут заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели российского бизнеса.
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Неделя Российского Бизнеса-2020Российский союз промышленников и предпринимателейНеделя российского бизнесаРоссияЭкономика
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