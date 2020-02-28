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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:58+0300
https://ria.ru/20200228/1565324903.html
МИД призвал Запад отказаться от "ставки на террористов" в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565323856_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_230f29cbc6e682dc92efe849b9a6662b.jpg
РИА Новости

МИД призвал Запад отказаться от "ставки на террористов" в Сирии

13:57 28.02.2020 (обновлено: 13:58 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия предостерегает Запад от повторения ошибки по признанию террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* для достижения своих геополитических интересов в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Недавно комментируя происходящее в Сирии, Международная Кризисная группа сочла возможным взять интервью у главаря "Хайят Тахрир аш-Шам"* господина Джулани, который активно проповедовал тезисы, распространенные раньше господином Джеффри. Говорил о том, что "Хайят Тахрир аш-Шам"* активно перековывается или уже перековалась и ставит своей главной целью не совершение терактов, а борьбу с режимом САР. И комментарии на Западе все больше и больше идут в этом направлении", - заявил министр.
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"Я хочу самым серьезным образом предостеречь наших западных коллег от повторения в очередной раз своих ошибок, когда для достижения геополитических целей смены режима в той или иной стране - будь то в Афганистане, будь то в Ираке, будь то в Ливии или в Сирии - ставка делается на союз с террористами в надежде, что использовав террористов для достижения конкретной геополитической цели, их потом можно будет контролировать. Так ни разу не было в истории. Я призываю всех наших коллег помнить о том, что с террористами какие-либо сделки невозможны, а тем более делать на них ставку в решении таких проблем, которые стоят в контексте сирийского урегулирования" , - сказал Лавров.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСергей ЛавровСирияВ мире
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