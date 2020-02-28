МИД призвал Запад отказаться от "ставки на террористов" в Сирии

"Недавно комментируя происходящее в Сирии, Международная Кризисная группа сочла возможным взять интервью у главаря "Хайят Тахрир аш-Шам"* господина Джулани, который активно проповедовал тезисы, распространенные раньше господином Джеффри. Говорил о том, что "Хайят Тахрир аш-Шам"* активно перековывается или уже перековалась и ставит своей главной целью не совершение терактов, а борьбу с режимом САР. И комментарии на Западе все больше и больше идут в этом направлении", - заявил министр.

"Я хочу самым серьезным образом предостеречь наших западных коллег от повторения в очередной раз своих ошибок, когда для достижения геополитических целей смены режима в той или иной стране - будь то в Афганистане, будь то в Ираке, будь то в Ливии или в Сирии - ставка делается на союз с террористами в надежде, что использовав террористов для достижения конкретной геополитической цели, их потом можно будет контролировать. Так ни разу не было в истории. Я призываю всех наших коллег помнить о том, что с террористами какие-либо сделки невозможны, а тем более делать на них ставку в решении таких проблем, которые стоят в контексте сирийского урегулирования" , - сказал Лавров.