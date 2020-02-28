В Нидерландах зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Второй случай заражения Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нидерландах , на этот раз он выявлен в столице страны, сообщается в пресс-релизе нидерландского национального института здравоохранения (RIVM).

В четверг сообщалось о первом случае заражения коронавирусом в Нидерландах. Как отмечалось, первым заразившимся стал мужчина из города Тилбург на юге страны, который недавно вернулся из северной Италии, где сейчас заражены несколько сотен человек.

Как отмечает RIVM, заразившаяся женщина из Амстердама на прошлой неделе посещала итальянскую Ломбардию, где количество случаев заражения уже превысило 400. Отмечается, что данный случай заражения не связан с первым случаем заболевания COVID-19 в стране, о котором стало известно ранее.