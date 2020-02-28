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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:48+0300
https://ria.ru/20200228/1565324275.html
Москва и Анкара продолжат диалог по Идлибу, заявил Лавров
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:71:2000:1196_1036x0_80_0_0_6150befc5a7745297d460ae83273fb91.jpg
РИА Новости

Москва и Анкара продолжат диалог по Идлибу, заявил Лавров

13:47 28.02.2020 (обновлено: 13:48 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Анкарой сохраняется пространство для диалога по сирийскому урегулированию и по ситуации в Идлибе в частности.
"Остается ли еще пространство для диалога? Пространство для диалога есть всегда", - сказал Лавров, комментируя последний инцидент в Идлибской зоне деэскалации, где накануне погибли турецкие военные.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
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