Шнуров о дуэли с Милоновым: мы из разных сословий, в дуэли не сойдемся

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, комментируя слова депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил ему дуэль с нормандскими мечами, заявил, что они из разных сословий, а потому не смогут принять участие в дуэли.
"Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли. Поэтому не сойдемся мы в дуэли", - сказал Шнуров журналистам.
Ранее адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны Милонова. В качестве примера Добрынин привел ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова - "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.
Лидер "Ленинграда" недавно стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Партбилет музыканту вручал глава партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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