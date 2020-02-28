Шнуров о дуэли с Милоновым: мы из разных сословий, в дуэли не сойдемся

"Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли. Поэтому не сойдемся мы в дуэли", - сказал Шнуров журналистам.