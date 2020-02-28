Источник сообщил о новой атаке боевиков на сирийский Саракеб

ХАМА, 28 фев - РИА Новости. Правительственные войска Правительственные войска САР отражают атаки отрядов террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб , заявил РИА Новости военно-полевой источник на месте.

"Боевики "Джебхат ан-Нусра"* и союзные им бандформирования продолжают предпринимать попытки атаковать сирийских военных в районе Саракеба. Ожесточенные бои продолжаются. Террористы пользуются прикрытием турецкой артиллерии и ударных беспилотников", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сирийская армия отражает атаки, однако положение осложняется из-за ударов турецкой артиллерии. Боевики, в свою очередь, имеют возможность атаковать под прикрытием опорных пунктов турецких ВС, по которым сирийская армия огонь не ведет, добавил он.

Террористы в четверг предприняли несколько попыток вновь захватить освобожденный несколько недель назад город Саракеб, расположенный на транспортной развязке трасс Дамаск-Алеппо и Алеппо-Латакия. Бои продолжились в пятницу. Сирийская армия приостановила движения для гражданского транспорта на трассе Дамаск-Алеппо в районе Саракеба из-за ожесточенных боев с террористами с целью обеспечения безопасности мирных граждан. Саракеб на протяжении нескольких лет являлся одним из важнейших оплотов террористов в Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции , ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.